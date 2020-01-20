Зеленский о названиях улиц и памятников: Давайте не будем вмешивать политику в этот вопрос

Названия улиц и памятников в Украине – сложный и деликатный вопрос, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью The Times of Israel, опубликованном 19 января.

По словам Зеленского, «речь идет о том, как люди с разной историей, с разными взглядами, могут жить вместе на практике». Он добавил, что есть герои, которых почитают на Западе и в центре Украины, но «есть и другие украинцы, у которых свои герои, которые думают иначе».

Украинский президент подчеркнул, что «понимает разные чувства», поэтому несколько раз «четко говорил»: если в Украине такая сложная история, то нужно строить общую историю, искать тех, «чьи имена не вызывают споров ни в настоящем, ни в будущем». Зеленский считает, что памятники и улицы стоит называть в честь тех, чьи имена «не вызывают конфликтов».

Президент отметил, что сегодня в Украине «есть свои современные герои – люди, которые творили историю, ученые, люди, которые осваивали космос, великие спортсмены, писатели», и эти имена широко почитаемы во всех уголках Украины. Зеленский добавил: «Давайте не будем вмешивать политику в этот вопрос».

В своем новогоднем обращении к украинцам Зеленский заявил: «В нашем паспорте не указано, «правильный» или «неправильный» украинец. Нет строки «патриот», «малорос», «ватник» или «бандеровец». Там написано «гражданин Украины», у которого есть права и обязанности». Он добавил, что в 2020 году украинцам стоит быть «единой страной каждый день», где «не важно, как называется улица, потому что она освещена и заасфальтирована, где нет разницы, возле какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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