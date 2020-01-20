В Краснодарском крае в результате ДТП сгорел водитель иномарки

20.01.2020, 9:30, Разное

В субботу, 18 января, в Краснодарском крае в результате ДТП сгорел водитель иномарки. Ещё трое пострадавших доставлены в больницу.
Инцидент произошёл на 79 километре автодороги «Новороссийск Керчь», где автомобилист за рулём Honda Jazz выехал на полосу встречного движения для совершения обгона. Из-за неверного расчёта времени и траектории движения произошло столкновение с внедорожником Land Rover. Легковушка загорелась, а водитель получил несовместимые с жизнью травмы.

Трое других пострадавших, которые находились в салоне внедорожника, доставлены в медицинское учреждение. Сообщается, что один из них несовершеннолетний. Более подробной информации о характере повреждений и состоянии участников ДТП пока ничего не известно.



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