В субботу, 18 января, в Краснодарском крае в результате ДТП сгорел водитель иномарки. Ещё трое пострадавших доставлены в больницу.
Инцидент произошёл на 79 километре автодороги «Новороссийск Керчь», где автомобилист за рулём Honda Jazz выехал на полосу встречного движения для совершения обгона. Из-за неверного расчёта времени и траектории движения произошло столкновение с внедорожником Land Rover. Легковушка загорелась, а водитель получил несовместимые с жизнью травмы.
Трое других пострадавших, которые находились в салоне внедорожника, доставлены в медицинское учреждение. Сообщается, что один из них несовершеннолетний. Более подробной информации о характере повреждений и состоянии участников ДТП пока ничего не известно.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Исследование, проведенное с помощью новых технологий, подтвердило гипотезу астрономов о том, что темная материя образует гораздо меньшие скопления, чем было известно ранее, что позволит развивать теорию «холодной темной материи», утверждающей, что все галактики образуются и заключены в облака темной материи. Темная материя состоит из медленно движущихся или «холодных» частиц, собирающихся вместе и образующих структуры, которые […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Стало известно о затонувшем в Севастополе плавучем доке со списанной подлодкой / 15 декабря
- При беспорядках на акции сторонников независимости Каталонии пострадали 60 человек / 19 декабря
- Германия разрешила прокладку «Северного потока – 2» зимой / 23 декабря
- Дзюба призвал не наказывать оскорблявших его «фашистов» / 5 декабря
- Продажи автомобилей китайских марок в ноябре выросли на 30% / 20 декабря
- Коллектор забрал у женщины автомобиль вместе с дочерью / 29 ноября
- Бизнесмен в Сибири решил продать село вместе с жителями / 24 декабря
- В ДТП в центре Москвы погиб футболист / 30 декабря