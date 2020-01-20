Появились рендеры недорогого кроссовера Renault

20.01.2020, 9:30, Новости дня

Французская компания Renault еще с прошлого года активно приступила к выпуску нового недорогого кроссовера HBC.

Однако уже сейчас опубликовали рендерный снимок, дающий возможность более детально рассмотреть новинку. Вместе с тем художники задействовали ранее показанные шпионские кадры, полностью учитывая все детали автомобиля, обнаруженного в защитной пленке. Новый бюджетный кроссовер Renault HBC получит платформу CMF-A. Автомобиль оснащается двухуровневой оптикой, уникальной решеткой радиатора и другими опциями.

В салоне сохранили дизайн популярной модели Triber, а также использовали дополнительный экран для мультимедийного комплекса. Под капотом кроссовера установлен 1-литровый двигатель с турбиной на 95 л.с. мощности. Во всех комплектациях задействован только передний привод.



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