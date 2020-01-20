Роскачество развеяло популярные мифы о молоке в магазинах

20.01.2020, 9:26, Разное

Специалисты Роскачества ответили на популярные вопросы россиян о молочной продукции и ее качестве. Эксперты также развеяли миф о том, что хорошее молоко не может храниться долго, сообщает «Москва 24».

Перед тем, как попасть на прилавке, молоко проходит термическую обработку на заводе. Такие процессы, как пастеризация и стерилизация уничтожают в нем все микробы и бактерии, из-за чего оно может храниться дольше. Однако если продукт быстро портится, это вовсе не означает, что оно полезное, а лишь свидетельствует о том, что в нем очень много бактерий. Они могут быть как полезными, так и вредными. Однако если пастеризованное молоко быстро скисает, вполне возможно, что его произвели с нарушением технологии. 



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