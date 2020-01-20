Зеленский сказал, кого следует сделать героями Украины

Героями на Украине должны быть выдающиеся личности, которые не провоцируют конфликт в обществе, сообщил в интервью газете The Times of Israel президент Украины Владимир Зеленский.

«Есть герои, которых почитают на западе и в центре Украины, и есть другие украинцы, у которых есть свои герои и которые думают иначе. И я понимаю разные чувства», – приводит его слова ТАСС.

Зеленский отметил, что «если у нас сложная история, то надо строить общую историю». «Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем», – призвал он.

Президент Украины уверен, что памятники в стране следует устанавливать в честь тех личностей, чьи имена не провоцируют конфликт в обществе. То же касается и названий улиц.

Решать эти вопросы следует за пределами политической сферы жизни общества, подчеркнул Зеленский, напомнив, что у страны есть и современные герои – ученые, исследователи космоса, великие спортсмены, писатели, люди, которых уважают все.

В сентябре прошлого года газета ВЗГЛЯД писала, как Зеленский ударил по «бандеровцам».





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