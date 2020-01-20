Ростех предложил создать авиакомпанию с российской летной техникой

Ростех подготовил предложение о создании авиакомпании по эксплуатации российских самолетов и вертолетов для развития региональных перевозок, сообщил индустриальный директор кластера авиации Анатолий Сердюков.
«Актуализируется программа развития ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация) и авиационной отрасли в целом. В рамках этой работы подготовлено предложение о создании специальной авиакомпании. Она будет эксплуатировать произведенную в РФ авиатехнику», – сказал Сердюков, передает ТАСС.
Он уточнил, что речь идет о самолетах ОАК, вертолетах и продукции Уральского завода гражданской авиации.
По словам Сердюкова, создание такой компании направлено на развитие рынка региональных перевозок и повышение мобильности граждан страны. Кроме того, это действенная мера поддержки авиастроения и дополнительный спрос на продукцию.
В ближайшее время пройдут обсуждения этого вопроса со всеми заинтересованными сторонами, после чего можно будет говорить о параметрах проекта.
Ранее сообщалось, что в РФ планируется создать авиакомпанию, специализирующуюся на перевозках пассажиров и грузов на территории Дальнего Востока и в труднодоступных районах.
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