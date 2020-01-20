Повышение ставки утильсбора привело к подорожанию автомобилей

Новые правила, из-за которых в РФ увеличились утилизационные сборы, негативным образом отразились на ценниках на новые автомобили. В основном производители подняли стоимость транспортных средств этого года выпуска, а коснулось подорожание как отечественных моделей, так и иностранной сборки.
Уже на данный момент несколько производителей покинули местный рынок, так как правила предусматривают предоставление скидок только при большой доле локализации сборки авто. Больше всего ценники выросли на модели премиального и среднего класса, отметили эксперты. Китайские компании, а также Infiniti, Suzuki и Subaru пересмотрели прайс-листы.
Популярные на рынке автомобили чешской марки Skoda подорожали в среднем на 8-244 тысячи рублей, Suzuki — на 50 тысяч рублей, Renault — 19- 77 тысяч рублей, Subaru — 30 тысяч рублей, Citroen и Hyundai — 12-80 и 15-50 тысяч рублей соответственно. Volkswagen теперь обойдется россиянам дороже на сумму от 21 до 118 тысяч рублей.
Аналитики предполагают, что автомобильные бренды продолжат покидать рынок, так как компенсация предусмотрена при наличии нужного количества баллов. Локализация окраски и сварки кузова дает только 900 баллов, отмечают эксперты, а для максимальных выплат необходимо будет набрать 4 тысячи баллов.
Некоторые бренды, тем не менее, пока установили повышение цен только на несколько моделей транспортных средств. Среди них Mercedes-Benz, Jeep и Lexus, Chevrolet, а также Genesis из Поднебесной.
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Последнее: Новые правила, из-за которых в РФ увеличились утилизационные сборы, негативным образом отразились на ценниках на новые автомобили. В основном производители подняли стоимость транспортных средств этого года выпуска, а коснулось подорожание как отечественных моделей, так и иностранной сборки. Уже на данный момент несколько производителей покинули местный рынок, так как правила предусматривают предоставление скидок только при большой […]
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