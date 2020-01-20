Роскачество сравнило разные виды молока

Роскачество рассказало, почему продукты с добавлением сухого молока так же полезны, как и из цельного, а растительное молоко не является альтернативой цельному продукту, следует из материалов организации.

«Сухое молоко отвечает тем же требованиям, что предъявляются и к цельному молоку, и к другим молочным продуктам. Более того, есть продукты, которые нельзя приготовить без сухого молока – речь о йогурте, в котором должно быть много белка – от 3,2% до 6%. На заводе при производстве йогурта белок повышают добавлением сухого молока», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

Там добавили, что считать растительное молоко альтернативой коровьему некорректно.

«Было бы правильным назвать этот продукт «напитком», например, напиток из кокоса, сои, риса и так далее. Ведь в составе этих продуктов нет ни грамма молока, значит и слова этого употреблять не следует, чтобы никого не вводить в заблуждение», – сообщили в ведомстве.

Там добавили, что магазинное молоко проходит на заводе особую проверку, термическую обработку и расфасовано в специальную упаковку. Между тем, термическая обработка уничтожает в молоке как вредную, так и полезную молочнокислую микрофлору, поэтому молоко не портится и дольше хранится.

Сгусток с кисло-сливочным ароматом, образующийся при скисании, является простоквашей, но утверждать, что такое молоко абсолютно безопасное, можно только после лабораторных исследований.

Появление прогорклого вкуса в термически обработанном молоке зависит, например, от корма и здоровья коровы, от химического состава молока. Ультрапастеризованное молоко может храниться чуть дольше указанного на упаковке срока, так как прошло более высокую температурную обработку, в отличие от пастеризованного.

Напомним, в сентябре Роскачество обнаружило кишечную палочку в клубничном йогурте.

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Последнее: Роскачество рассказало, почему продукты с добавлением сухого молока так же полезны, как и из цельного, а растительное молоко не является альтернативой цельному продукту, следует из материалов организации. «Сухое молоко отвечает тем же требованиям, что предъявляются и к цельному молоку, и к другим молочным продуктам. Более того, есть продукты, которые нельзя приготовить без сухого молока – […]