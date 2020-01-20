Сайдик о роли России в военном конфликте на Донбассе: Если посредник на одной стороне, то он не посредник, а «односторонник»

Россия считает себя посредником в военном конфликте на Донбассе, хотя Минские соглашения подписали представители РФ, Украины и ОБСЕ – что означает, что Россия является стороной конфликта. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ» заявил ушедший со своего поста спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик.

«Если посмотрите на Минские соглашения, на то, как они подписаны в оригинале, вы увидите подписи [бывшего главы миссии ОБСЕ в контактной группе] Хайди Тальявини, [экс-президента Украины] Леонида Кучмы и [бывшего посла РФ в Украине] Михаила Зурабова. Потом пропущено расстояние – и есть [экс-главарь «ДНР» Александр] Захарченко и [экс-главарь «ЛНР» Игорь] Плотницкий. Почему наверху Украина и Россия? Они разве не стороны конфликта? Именно поэтому они стоят наверху. И есть один посредник – ОБСЕ», – отметил Сайдик.

Он высказал мнение, что Минские соглашения не выполняют и Россия, и Украина.

Сайдик подчеркнул, что Россия отказывается считать себя стороной конфликта, говорит о своей посреднической роли, однако и ее выполнять оттказывается.

«Возьмем последний закон так называемой «ЛНР» о так называемой границе: о том, что государственная граница – это вся область. Считает ли Россия, что это совместимо с Минскими соглашениями, в которых говорится об отдельных районах Донецкой и Луганской областей? Где здесь посредничество России? Это разве соответствует Минским соглашениям? Нет! Где голос России? Посредник иногда обязан говорить открыто. Если он молчит, то есть предположение, что он согласен. Это только один пример… Посредник не может быть на чьей-то стороне. Если вы читаете отчеты совместной мониторинговой миссии, то 80–90% отказов в доступе [наблюдателям] приходится на так называемые республики. Где здесь посредничество России? Если кто-то посредник, то он должен действовать как посредник. А если посредник на одной стороне, то он не посредник, а «односторонник», – отметил экс-спецпредставитель.

По мнению Сайдика, Минские соглашения нужно продолжать воплощать в жизнь.

«В отличие от многих и в Украине, и в России, и в Европе я считаю, что Минские соглашения – хорошие соглашения. Их можно воплощать в жизнь. Но это конфликт глобального масштаба, в котором есть нерациональные элементы, не позволяющие воплощать соглашения. Какой-то особый статус для Донбасса имел бы смысл в составе Украины. Но пока не вижу готовности и желания руководителей так называемых республик быть в составе Украины», – добавил он.

5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов Минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков «ДНР» и «ЛНР».

12 февраля 2015 года были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. Требования полностью пока не выполнены. С украинской стороны документ согласовал на то время президент страны Петр Порошенко.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. Во время переговоров канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на то, что Минские соглашения будут пересмотрены. «Есть вопрос, этот документ (Минские соглашения. – «ГОРДОН») окаменевший или его можно менять. Ведь есть определенные предложения президента Зеленского по его изменению. Мы надеемся, что этот документ вновь станет гибким и будет оживлен», – заявила она.

11 декабря представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников сказал, что Украина подготовит изменения в Минские договоренности к следующему саммиту в нормандском формате.

12 декабря представитель РФ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что никакие изменения в Минские соглашения вноситься не будут.

15 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что изменения в текст Минских соглашений нужно писать с «экспертами» из «ЛДНР».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Вандалы осквернили памятник жертвам холокоста в Кривом Роге, сообщила пресс-служба управления полиции в Днепропетровской области. «По данному факту полиция открыла уголовное дело по ст. 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), – передает ТАСС ссообщение полиции. Там добавили, что информация о повреждении памятника поступила в полицию от местных жителей. Посол Израиля на Украине […]