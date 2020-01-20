Автоновости: Стартовали заказы на гибридные новинки Kia Ceed Sportswagon и XCeed

20.01.2020, 9:04, Новости дня

На европейском рынке стартовал прием заказов на гибридные новинки Kia Ceed Sportswagon и XCeed.

Известно, что оба автомобиля получили силовой агрегат от популярной модели Kia Niro. В частности, под капотом установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель на 140 л.с. и электрическая установка на 60 л.с. Разработчики предусмотрели для гибридных моделей 6-ступенчатую роботизированную трансмиссию.

Кроме того, данные автомобили обладают батареей на 24,7 Ач. На полном заряде аккумулятора станет возможным преодолеть до 60 километров пути. Внешний вид нового хетчбэка Kia Ceed окажется более уникальным и не похожим на предшествующие поколения автомобиля. Остальные подробности пока не названы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Сети опубликованы снимки обновленного кроссовера Volkswagen Tiguan. Автомобиль в актуальном поколении доступен на рынке с 2016 года. Вместе с тем производитель заранее анонсировал, что популярный паркетник Volkswagen Tiguan получит ряд серьезных обновлений. Вместе с тем отличить кроссовер можно по заднему бамперу, фонарям, решетке радиатора и головной оптике. Кроме того, на порогах предусмотрели хромированные вставки. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика