Автоновости: Стартовали заказы на гибридные новинки Kia Ceed Sportswagon и XCeed

На европейском рынке стартовал прием заказов на гибридные новинки Kia Ceed Sportswagon и XCeed.

Известно, что оба автомобиля получили силовой агрегат от популярной модели Kia Niro. В частности, под капотом установлен 1,6-литровый бензиновый двигатель на 140 л.с. и электрическая установка на 60 л.с. Разработчики предусмотрели для гибридных моделей 6-ступенчатую роботизированную трансмиссию.

Кроме того, данные автомобили обладают батареей на 24,7 Ач. На полном заряде аккумулятора станет возможным преодолеть до 60 километров пути. Внешний вид нового хетчбэка Kia Ceed окажется более уникальным и не похожим на предшествующие поколения автомобиля. Остальные подробности пока не названы.

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