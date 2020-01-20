Автоновости: Опубликованы изображения нового кроссовера Volkswagen Tiguan

В Сети опубликованы снимки обновленного кроссовера Volkswagen Tiguan.

Автомобиль в актуальном поколении доступен на рынке с 2016 года. Вместе с тем производитель заранее анонсировал, что популярный паркетник Volkswagen Tiguan получит ряд серьезных обновлений. Вместе с тем отличить кроссовер можно по заднему бамперу, фонарям, решетке радиатора и головной оптике.

Кроме того, на порогах предусмотрели хромированные вставки. Новый кроссовер Volkswagen Tiguan приводится в движение 2-литровым бензиновым двигателем, который имеет 300 л.с. мощности. Также указывается, что модель получила систему полного привода. Пока немецкие представители не называют дату премьеры, но есть предпосылки к скорому показу автомобиля.

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Последнее: В Сети опубликованы снимки обновленного кроссовера Volkswagen Tiguan. Автомобиль в актуальном поколении доступен на рынке с 2016 года. Вместе с тем производитель заранее анонсировал, что популярный паркетник Volkswagen Tiguan получит ряд серьезных обновлений. Вместе с тем отличить кроссовер можно по заднему бамперу, фонарям, решетке радиатора и головной оптике. Кроме того, на порогах предусмотрели хромированные вставки. […]