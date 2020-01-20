Эритрея впервые после отмены санкций получит два российских военных «Ансата»

Россия заключила первый контракт с Эритреей после снятия международных санкций с этой страны – на поставку двух военно-транспортных вертолетов «Ансат», сообщил источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

Эритрея находились под санкциями ООН в период с 2009 по 2018 годы.

«Эта страна уже не под санкциями. В 2019 году с Эритреей подписан контракт на поставку двух вертолетов «Ансат» в военной версии для перевозки личного состава. Срок реализации – 2020 год», – сообщил источник РИА «Новости».

Напомним, Совбез ООН в декабре 2009 ввел санкции против Эритреи, включая запрет на поставку оружия в эту страну и замораживание счетов отдельных физических и юридических лиц, приняв на открытом заседании соответствующую резолюцию большинством голосов. Единственной из 15 членов Совбеза ООН, голосовавшей против, была Ливия.

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Последнее: Россия заключила первый контракт с Эритреей после снятия международных санкций с этой страны – на поставку двух военно-транспортных вертолетов «Ансат», сообщил источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). Эритрея находились под санкциями ООН в период с 2009 по 2018 годы. «Эта страна уже не под санкциями. В 2019 году с Эритреей подписан контракт на поставку двух […]