При прорыве трубы в пермском отеле пострадали два спасателя

В мини-отеле «Карамель» в Перми, где в результате прорыва трубы погибли пять человек, ожоги получили два спасателя, сообщили в пресс-службе городской скорой помощи.

В сообщении скорой помощи говорится, что от госпитализации отказались три человека, состояние которых оценивается как легкой тяжести. Это 34-летний спасатель, получивший термический ожог голеней, его 59-летний коллега с аналогичной травой и 53-летняя администратор, у которой поверхностное обморожение голеностопа, стоп, передает РИА «Новости».

В пресс-службе уточнили, что в больницу поступили 28-летний мужчина с ожогами кистей и ног, 35-летний мужчина с ожогами ног и 33-летняя женщина с ожогами кистей, ног, поясничной области.

В Перми ночью было минус 10 градусов.

Напомним, в ночь на понедельник в пермском мини-отеле «Карамель», расположенном в цокольном этаже жилого дома, произошел прорыв трубопровода с горячей водой. Помещение было затоплено, в результате погибли пять человек, еще трое человек с ожогами госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело, расследованием занимается центральный аппарат Следственного комитета России.

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