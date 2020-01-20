Сербия закупила в России батарею комплексов ПВО «Панцирь-С1»

Россия и Сербия договорились о поставке одной батареи комплексов ПВО «Панцирь-С1», выполнение контракта уже началось, сообщил источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

«Контракт заключен в прошлом году на одну батарею. Началась его реализация, которая завершится в 2020 году», – сказал источник РИА «Новости».

В одну батарею входят шесть комплексов «Панцирь-С1».

Президент Сербии Александр Вучич в конце октября на учениях «Славянский щит» уже говорил о закупке, но тогда речь шла только об одном комплексе «Панцирь-С».

Вучич также подчеркнул желание Сербии получить на вооружение комплекс ПВО большой дальности С-400, однако в Белград сочли ЗРС С-400 слишком дорогой. После этого, РФ допустила продажу С-400 Сербии в кредит.

Сербия – крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у РФ семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС.





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