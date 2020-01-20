Мнение: Послание к народу…

Анализируя информационную обстановку после оглашения нашим Президентом Послания к Федеральному Собранию, я заметил очень важный показатель. Реакция от вечно ноющей во всем Интернете «группы товарищей», их кураторов и прочих «иностранных агентов» по сравнению с прошлыми посланиями почти никакая. Так, слабые повизгивания, похрюкивания из-под шконок… Как мне видится, на это есть ответ. Я получил его сегодня, совершив звонок по Скайпу сестре в Краснодар. В этом городе у меня много родни. Перечислю только тех, кто имеет к теме статьи непосредственное отношение.

1. Племянница.

Не так давно она вышла замуж и на сегодня у нее двое детей: сын пяти лет и дочь трех лет. Племянница с мужем в прошлом году взяли квартиру в ипотеку. Теперь племянница готовится получать на двух детей пособия, а также задумалась о третьем ребенке в рамках списания части ипотеки.

2. Брат мужа племянницы.

Ровно за неделю до Послания он отвез свою жену в роддом: пришла пора рожать первенца. Какой же хороший подарок наш Президент преподнес молодой семье!

А теперь самое главное.

1. Все перечисленные мои родственники абсолютно аполитичны! Они, уверен не назовут ни одной фамилии министра из отправленного в отставку правительства…

2. Как сообщила мне сегодня сестра, все эти ранее аполитичные родственники, ранее никогда не смотревшие ни одного послания, вчера сидели и внимательно смотрели в записи последнее Послание!

Уверен, что также и по всей России: ранее не интересовавшиеся политикой миллионы и миллионы граждан, никогда в жизни не смотревшие ни посланий, ни прямых линий, ни пресс-конференций, сидели в последние дни и пересматривали в записи Послание!

Поэтому и наблюдается практически полное молчание в «радиоэфире» псевдо-леваков, либерастни и прочей русофобствующей нечисти: они понимают, что своими визгами и подхрюкиваниями в адрес Послания и Президента вызовут не просто ненависть, а яростную ненависть, Теперь, уверен, мои родственники и другие миллионы россиян могут всю эту шатию-братию просто порвать за попытки очернить Президента или Послание!

P.S.

Электоральные надежды КПРФ, ЛДПР, Справедливой России и прочего партийного мусора резко устремились к 5-ти процентной отметке!

sensei

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