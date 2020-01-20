Упала стоимость нового смартфона Xiaomi Redmi K20 Pro Premium

20.01.2020, 9:04, Разное

Китайский технологический гигант корпорация Xiaomi снизила цену на новый смартфон Redmi K20 Pro Premium. На момент начала продаж устройство можно было приобрести за 450 долларов, а с недавних пор оно доступно для покупки за 408 долларов.
Лу Вейбинг, руководитель суббренда Redmi, в собственном аккаунте в соцсети Weibo рассказал пользователям о снижении цены на премиальную версию K20 Pro, которая появилась на рынке осенью минувшего года. Речь идёт о смартфоне с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. В данном девайсе в отличие от Redmi K20 Pro производительность обеспечивает процессор Snapdragon 855 Plus большей мощности.

Кстати, немногим ранее тот же источник сообщал, что Redmi K20 Pro Premium может стать последним флагманским смартфоном с выдвигающейся камерой. Начиная с текущего года новинки от Redmi начнут оборудовать камерами, врезанными непосредственно в дисплей.



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Последнее: Китайский технологический гигант корпорация Xiaomi снизила цену на новый смартфон Redmi K20 Pro Premium. На момент начала продаж устройство можно было приобрести за 450 долларов, а с недавних пор оно доступно для покупки за 408 долларов. Лу Вейбинг, руководитель суббренда Redmi, в собственном аккаунте в соцсети Weibo рассказал пользователям о снижении цены на премиальную версию […]

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