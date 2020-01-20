Упала стоимость нового смартфона Xiaomi Redmi K20 Pro Premium

Китайский технологический гигант корпорация Xiaomi снизила цену на новый смартфон Redmi K20 Pro Premium. На момент начала продаж устройство можно было приобрести за 450 долларов, а с недавних пор оно доступно для покупки за 408 долларов.
Лу Вейбинг, руководитель суббренда Redmi, в собственном аккаунте в соцсети Weibo рассказал пользователям о снижении цены на премиальную версию K20 Pro, которая появилась на рынке осенью минувшего года. Речь идёт о смартфоне с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. В данном девайсе в отличие от Redmi K20 Pro производительность обеспечивает процессор Snapdragon 855 Plus большей мощности.
Кстати, немногим ранее тот же источник сообщал, что Redmi K20 Pro Premium может стать последним флагманским смартфоном с выдвигающейся камерой. Начиная с текущего года новинки от Redmi начнут оборудовать камерами, врезанными непосредственно в дисплей.
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Последнее: Китайский технологический гигант корпорация Xiaomi снизила цену на новый смартфон Redmi K20 Pro Premium. На момент начала продаж устройство можно было приобрести за 450 долларов, а с недавних пор оно доступно для покупки за 408 долларов. Лу Вейбинг, руководитель суббренда Redmi, в собственном аккаунте в соцсети Weibo рассказал пользователям о снижении цены на премиальную версию […]
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