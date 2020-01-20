США задумалась об ужесточении правил выдачи виз

Американские власти намерены ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей ради получения американского гражданства, сообщил представитель президентской администрации.

«Перемены помогут разобраться с вопросами национальной безопасности и правоприменительными рисками, связанными с «родильным туризмом». Например, c криминальной деятельностью в этой индустрии», – рассказал источник в Белом доме.

По его словам, изменятся правила выдачи виз типа В, которые выдаются соискателям для въезда на короткий срок с туристическими и деловыми целями. Сотрудники госдепа смогут отказывать в выдаче документа, если посчитают, что заявитель планирует въехать в страну ради гражданства для ребенка, передает РИА «Новости».

Предоставление гражданства по праву рождения гарантируется 14-й поправкой конституции США. По оценкам близкого к аппарату Трампа Центра исследования иммиграции, ежегодно на территории США рождается примерно 33 тыс. детей иностранцев.

Летом прошлого года уже сообщалось, что администрация США рассматривает вопрос о прекращении практики предоставления американского гражданства по праву рождения.

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Последнее: Американские власти намерены ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей ради получения американского гражданства, сообщил представитель президентской администрации. «Перемены помогут разобраться с вопросами национальной безопасности и правоприменительными рисками, связанными с «родильным туризмом». Например, c криминальной деятельностью в этой индустрии», – рассказал источник в Белом доме. По его словам, изменятся правила выдачи […]