Состояние 2 тысяч миллиардеров превысило достаток 60 процентов населения мира

Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров превышает достаток 4,6 млрд человек, составляющих 60% населения планеты, свидетельствует исследование международной организации Oxfam, подготовленное в преддверие Всемирного экономического форума в Давосе.

Oxfam отмечает, что за последние 10 лет глобальное неравенство укоренилось и выросло, а число миллиардеров удвоилось. По словам главного исполнительного директора Oxfam India Амитабха Бехара, разрыв между богатыми и бедными нельзя преодолеть без обдуманной политики. «Слишком мало правительств ей привержены», – приводит его слова РИА «Новости».

Организация также привела данные, согласно которым благосостояние 1% богатейших людей планеты более чем вдвое превышает достаток 6,9 млрд людей.

Как подсчитали эксперты, увеличение налогов на доходы 1% богатейших людей всего на 0,5% через 10 лет принесет сумму равную объему инвестиций, необходимых для создания 117 млн рабочих мест в сфере ухода за пожилыми и детьми, а также образования и здравоохранения.

Бехар подчеркнул, что разрушенные экономики «наполняют карманы миллиардеров и крупного бизнеса за счет обычных мужчин и женщин». «Неудивительно, что люди начинают задаваться вопросом, должны ли вообще существовать миллиардеры», – добавил он.

В январе 2020 года сменился лидер списка богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Им стал генеральный директор группы компаний по производству и торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, состояние которого составляет 117 млрд долларов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров превышает достаток 4,6 млрд человек, составляющих 60% населения планеты, свидетельствует исследование международной организации Oxfam, подготовленное в преддверие Всемирного экономического форума в Давосе. Oxfam отмечает, что за последние 10 лет глобальное неравенство укоренилось и выросло, а число миллиардеров удвоилось. По словам главного исполнительного директора Oxfam India Амитабха Бехара, разрыв между богатыми […]