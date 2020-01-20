Ирина Аллегрова отмечает свое 68-летие

Сегодня, 20 января, знаменитая певица Ирина Аллегрова отмечает своё 68-летие. Несмотря на возраст, исполнительница продолжает активно выступать и появляется на большинстве важных мероприятий.

Большинство светских мероприятий не проходит без Ирины Аллегровой, которая выбирает для появления на публике довольно откровенные наряды. Открытые плечи, глубокие декольте или обнажённая спина в её платьях привычное дело. Поклонники рады, что их кумир чувствует себя замечательно в своём возрасте, но всё же не устают напоминать ей о необходимости одеваться скромнее.

Возраст не помеха и творчеству Ирины Аллегровой. Количество выступлений и концертов заметно ниже, чем на пике её карьеры, но всё же их довольно много. Фанаты не перестают радоваться каждому из них и поддерживают кумира, поздравляя его с важной датой.

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