Ч.П. Поезд врезался в легковушку в Подмосковье — двое погибших

20.01.2020, 8:26, Разное

Легковой автомобиль Kia минувшей ночью выехал на железнодорожные пути на трассе «Москва-Рязань». В результате его сбил пассажирский поезд, сообщает телеканал «360».

Машинист пытался затормозить, но расстояние до машины было слишком маленьким. В иномарке находились двое человек – водитель и пассажир. Оба человека скончались в результате происшествия. Движение поездов на участке было временно приостановлено. Обстоятельства ДТП устанавливаются. 



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