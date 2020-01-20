В драке в ночном клубе на Ямале убили человека

Следователи в ЯНАО выясняют обстоятельства драки в ночном клубе, закончившейся смертью мужчины, вмешавшегося в конфликт между посетителями, сообщили в региональном СК.
Инцидент произошел в ночь на субботу в клубе «Зодиак» в городе Лабытнанги.
«По предварительным данным следствия…, между посетителями произошел конфликт, в который вмешался мужчина 1967 года рождения. После того как конфликт был погашен силами сотрудников заведения, было обнаружено, что мужчина скончался», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Следователи проводят проверку по факту инцидента, выясняют все обстоятельства происшествия и причины смерти мужчины и изучают видеозаписи с камер наблюдения.
Одна из записей, предположительно, зафиксировавшая инцидент, появилась в интернете. На кадрах видно, как в словесный конфликт между молодыми людьми вмешивается мужчина, который дважды бьет одного из них, однако затем его по очереди бьют два других участника потасовки, и он падает на пол.
Источник в правоохранительных органах отметил, что мужчина, по предварительной информации, сам затеял драку.
Напомним, ранее сообщалось, что в Волгограде 23-летнего молодого человека задержали по подозрению в убийстве 18-летнего юноши в ночном клубе, по данным СМИ, нападавший является профессиональным самбистом.
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