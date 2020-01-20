Конституционный романс

Скажи, ты ее удосужилась сроду прочесть?

Петр Саруханов / «Новая газета»

Чего тебе хочется нынче — не знаешь сама:

Не то Конституции, то ли севрюжины с хреном.

При этом бардак, политологи сходят с ума,

Правительство в целом под зад получает коленом.

Объявлен запрет на вмешательство ЕСПЧ,

Грядущий транзит обгоняет предписанный график,

Рамзана Кадырова, может, смещают вообще,

А ты говоришь — Конституция. Ну ее нафиг!

Какая тебе Конституция, мать-перемать?

О ней не пророчили Будда, Христос и Конфуций,

Ее еще царь Николай не хотел принимать,

И правильно делал, и Блок называл ее куцей*.

Желали ее декабристы, народа враги,

Агенты Госдепа, губители русских идиллий, —

Недаром на эту картину, чтоб вправить мозги,

При бывшем министре детей под конвоем водили.

Она никогда не могла ограничить ворье,

Твоим супостатам она не давала по роже,

«Евгений-Онегина» Пушкин писал без нее,

«Борис-Годунова», «Муму» и «Каренину» — тоже.

Скажи, ты ее удосужилась сроду прочесть?

По ходу, пожизненной власти она не преграда.

Ты все повторяешь: у Джейн и Мари она есть.

Но Джейн и Мари она надо! А вам она надо?

Они по закону живут, а у вас благодать.

Они уважают меньшинства, а это мещанство.

Они сочиняют закон, чтоб его соблюдать,

А ты для того, чтоб с презреньем над ним возвышаться.

Я, правда, люблю тебя больше, чем Джейн и Мари.

Твои закидоны приятны Верховному глазу.

Каких ты игрушек себе не желала, смотри?

И все получала, и грубо ломала их сразу.

Просила свободу — а вышли разборки и дым.

Просила ты игры — и только испортила имидж.

Просила парламент — и что ты наделала с ним?

Лежит под кроватью в пыли, и уже не починишь.

Какая тебе Конституция, сам не пойму?

Добро б ты просила «Армату», «Тайфун» или гаджет.

Навальный — и тот говорит, что она ни к чему,

А ты его слушай, Навальный плохого не скажет.

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Играй в свои танки, я много их тут наклепал,

По крайности, в этой игре — ни натуги, ни фальши.

А я материнский подброшу тебе капитал.

Рожай их побольше, и пусть они валят подальше.

Дмитрий Быков

обозреватель

*«Ты будешь доволен собой и женой, своей Конституцией куцей, а вот у поэта всемирный запой, и мало ему конституций!» («Поэты»).

Источник: Новая газета

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