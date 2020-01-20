«Когда природа создала тебе безупречной»: Ольга Бузова поздравила себя с днём рождения

Телеведущая Ольга Бузова одной из первых написала для себя поздравление в день рождения. Звезда отметила, что в 34 года она уже не доказывает ничего, а просто кайфует от жизни и благодарна родителям и Вселенной.

На своей странице в Instagram знаменитость разместила пост, где пояснила о своих чувствах в этот день. Сегодня она празднует 34-летие. Бузова отметила, что ее жизнь за нее все доказала, а она просто наслаждается собой и кайфует от всего.

По словам певицы, она стала мудрой, поняла, что природа изначально создала ее безупречной, а ей осталось только поддерживать «этот храм». Артистка не забыла выразить благодарность своим родителям за подаренную ей жизнь, а всей Вселенной за год, который прошел, добавив, что теперь она получает удовольствие от жизни и той реальности, которую создает для себя сама.

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