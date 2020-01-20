Гончарук пожаловался на «подонков» в украинской власти

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в эфире телеканала «Украина 24», что в органах государственной власти страны работают «негодяи и подонки».
«Конечно, многие чиновники, много негодяев и подонков работают в органах государственной власти. Конечно, мы не всех вычистили, не до всех дотянулись», – приводит его слова РИА «Новости».
Украинский премьер заверил, что большинство таких госслужащих в настоящее время живут в «сильном дискомфорте».
По его словам, они либо уже потеряли, либо скоро лишатся своих коррупционных схем.
На прошлой неделе Гончарук оказался в центре скандала после публикации в Сети записи, на которой якобы он неоднозначно отзывается о президенте Украины Владимире Зеленском, заявляя, что тот имеет «примитивное понимание экономических процессов».
Гончарук заявил, что запись смонтирована из многочасового заседания правительства, но написал заявление об отставке и подал его Зеленскому. Президент Украины решил дать Гончаруку шанс и не принял отставку.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Гончарук обратился к Зеленскому, а не к Верховной раде, которая может уволить украинского премьера.
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