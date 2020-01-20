Сутки на Донбассе: 11 обстрелов, один украинский боец погиб

На Донбассе 19 января погиб украинский военный, сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
«19 января вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм, минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… 19 января в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб», – сказано в сообщении.
Зведення станом на 07:00 20 січня 2020 року#ООС #операція_ОС #ранкове_зведення19 січня збройні формування Російської…
Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Pühapäev, 19. jaanuar 2020
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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