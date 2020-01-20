Нефть подорожала из-за ситуации в Ливии

20.01.2020, 8:12, Новости дня

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут на опасениях за перебои поставок сырья из Ливии.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,3% – до 65,69 доллара за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1,14%, составив 59,25 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

В минувшие выходные Национальная нефтяная компания Ливии объявила чрезвычайное положение в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией Халифа Хафтар ранее дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Перми в ночь на 20 января прорвало трубу с кипятком в одной из местных мини-гостиниц. Пять человек погибли на месте, получив сильные ожоги, сообщает местное издание 59.ru. Еще не менее шести были госпитализированы с ожогами, сообщила в понедельник в своем инстаграм-аккаунте министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.​ «На данный момент, по информации специалистов ожогового […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика