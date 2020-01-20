Нефть подорожала из-за ситуации в Ливии

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут на опасениях за перебои поставок сырья из Ливии.
Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,3% – до 65,69 доллара за баррель, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 1,14%, составив 59,25 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
В минувшие выходные Национальная нефтяная компания Ливии объявила чрезвычайное положение в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов. Согласно заявлению компании, командующий Ливийской национальной Армией Халифа Хафтар ранее дал распоряжение о приостановке процесса отгрузки нефти в пяти портах.
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Последнее: В Перми в ночь на 20 января прорвало трубу с кипятком в одной из местных мини-гостиниц. Пять человек погибли на месте, получив сильные ожоги, сообщает местное издание 59.ru. Еще не менее шести были госпитализированы с ожогами, сообщила в понедельник в своем инстаграм-аккаунте министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. «На данный момент, по информации специалистов ожогового […]
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