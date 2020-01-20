Информация ИНП о документах, опубликованных Министерством обороны Российской Федерации 17 января 2020

В 75-ю годовщину вторжения советских войск в разрушенную Варшаву, Министерство обороны РФ опубликовало ряд отобранных документов из российских архивов.

Опубликованные документы не предоставляют какой-либо новой, особо важной информации о советских операциях в 1944-1945 годах. В этот период Советский Союз, ведя борьбу с Германией, одновременно проводил последовательную политику, направленную на предотвращение восстановления независимой Республики Польша. После проведения насильственной аннексии восточных территорий Республики Польша в состав СССР и порабощения оставшейся территории Польши советский аппарат террора (и подчиняющиеся ему коммунистические органы) проводил репрессивные действия против сил независимости и общества, приверженного надежде восстановления свободной Польши.

Первая часть документов касается Варшавского восстания. Они молча игнорируют советские действия, направленные на то, чтобы позволить Германии ликвидировать Варшавское восстание и заблокировать возможность увеличения помощи западных союзников антигитлеровской коалиции в течение большей части периода боевых действий повстанцев (почти до середины сентября 1944 года). Они не показывают боевых действий и разрушений советскими силами частей АК, идущих на помощь Восстанию. Все показанные документы относятся к концу сентября и октября 1944 г., когда Советы оккупировали правый берег столицы и разрешили ограниченные (но обнародованные) военные операции против остальной части города (фактически не приводящие к изменению ситуации на фронте).

Интересным является дополнительное документирование нелояльности коммунистической Народной Армии по отношению к Польше и повстанческим властям, иллюстрируя ее фактическое подчинение советским командным центрам.

Следующие документы являются материалами, созданными советским коммунистическим аппаратом репрессий и пропаганды в 1944-1945 годах. Подобно данному типу материалов, которые создавались немецкими оккупационными репрессивными органами, советские документы показывают борьбу с подразделениями Армии Крайовой и силами независимости, которые рассматриваются как «бандиты из АК». Меры самозащиты АК против советского порабощения, массовых репрессий и убийств со стороны НКВД и других формирований на землях, оккупированных СССР, жители РФ ложно представляют, как «террористическую деятельность», скрывая всю советскую политику против независимости Польши в 1944-1945 годах. Это типичные коммунистические пропагандистские операции сталинского времени.

Среди предоставленных архивных материалов есть также документы из Жешувского района за октябрь 1944 г. Однако мы не находим в них никакой информации, связанной с проводимыми в этом районе, в то время, под боком штаба Маршала Конева, систематическими убийствами солдат Армии Крайовой в лесах близ Тужы под Жешувом (IX-X 1944 г.). В местной истории данное преступление называется «малой Катынью».

Следующие документы – это материалы советских оккупационных сил, дислоцированных после войны в пределах польских границ, под названием Северная группа войск Красной Армии. Более того, это интересный пример документов советских оккупационных сил, рассматривающих, подобно тому, как и ранее немецкий оккупант, все проявления независимой деятельности против сталинских органов власти как «бандитскую» и «террористическую» деятельность.

Желательным является предоставление и публикация всей документации Северной группы войск Советской Армии 1945-1993-х годов.

Три документа (и выдержка из советской прессы) касаются истребления евреев, осуществляемого немцами на оккупированных землях. Один из них содержит очень интересную карту, показывающую, насколько был важен вопрос транспортной инфраструктуры для немцев при выборе места для лагеря смерти KL Auschwitz.

Несколько следующих документов касаются вторжения советских войск (и созданных при Красной Армии частей, сформированных из поляков) в разрушенную Варшаву 17-го января 1945 г. Они дублируют уже известные, несовместимые с фактами подходы к этому вопросу. Нет никаких документов о закулисной советской политике в то время, когда Сталин остановил фронт и дал Германии возможность подавить Варшавское восстание и в последующие месяцы систематически разрушать и сжигать польскую столицу.

Изданный сборник также содержит личные материалы советских солдат, а также документы советского политического подразделения и выдержки из газет в тоне, типичном для пропаганды того времени. Имеется также документ, описывающий продовольственную помощь для части населения.

Из представленных документов мы не узнаем о советских преступлениях по всей стране: убийствах, грабежах и изнасилованиях, а также о грабеже промышленной инфраструктуры, организованно вывозимой в СССР. Не были здесь опубликованы документы, показывающие масштабы советских репрессий.

Как и все акты такого типа, приведенные выше документы требуют исторической проверки в соответствии с другими свидетельствами эпохи. Институт Национальной Памяти призывает Российскую Федерацию к политике открытости и предоставлению историкам всех материалов Советской армии и аппарата репрессий, созданных в годы коммунистического тоталитаризма.

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