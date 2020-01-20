Белорусское эхо послания Путина

19 января 2020

Иллюстрация: 1tv.ru.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию 15 января стало неожиданностью для большинства политиков и экспертов не только в РФ, но и в Белоруссии. Многие местные оппозиционные средства массовой информации, а вместе с ними и общественно-политические деятели, которые на протяжении всего 2019 года говорили о так называемой проблеме-2024 (окончание срока президентских полномочий Путина), попали в крайне сложное положение. Все их прогнозы, связанные с действиями Кремля в отношении Минска, по сути, оказались не более чем вымыслом, который удачно вписывался в роль главной страшилки внутри республики.

Известно, что вплоть до середины января в Белоруссии всерьез обсуждался вопрос о необходимости защиты независимости от посягательств на нее со стороны России. При этом долгое время основным аргументом подобных анализов и заявлений являлось якобы желание Путина сохранить за собой властные полномочия после 2024 года, когда должно закончиться его президентство. Никаких иных подтверждений тому, что в Москве всерьез рассчитывают включить Белоруссию в состав РФ, не приводилось. Более того, все официальные заявления, которые звучали как из белорусской, так и российской столицы, всегда игнорировались и назывались прикрытием для «ползучей» инкорпорации республики. При этом особое рвение в данном вопросе проявляла белорусская прозападная оппозиция, главной задачей которой в последние годы стало не смещение с поста Александра Лукашенко, а срыв любых интеграционных процессов между Минском и Москвой. Именно поэтому в конце прошлого года в городах республики проходили акции протеста, на которых главным виновником возможной потери независимости страны назывался, вопреки традиции, не белорусский лидер, а именно Путин.

Как заявляли аналитики, получающие в Белоруссии финансирование от различных западных фондов, для президента РФ чуть ли не единственным вариантом сохранить свою власть после 2024 года было оформление его как руководителя Союзного государства (СГ). И именно для этого Москва якобы и заявила о необходимости ревизии союзных отношений двух стран. При этом формально такая версия поддерживалась и со стороны Запада. Так, например, весной 2019 года издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что в Кремле рассматривают возможность «поглощения» Белоруссии как один из возможных вариантов решения «проблемы-2024». Тогда это объяснялось тем, что, создав новое государство с новой конституцией, Путин сможет обойти ограничение, запрещающее находиться у власти более двух сроков подряд. Такой взгляд полностью поддерживался в оппозиционной среде Белоруссии, где именно это называлось главной причиной нежелания Лукашенко идти на дальнейшее сближение с Россией. Позиция белорусского лидера в таком контексте объяснялась довольно просто — он не столько хочет сохранить независимость республики, сколько не готов делиться властью с Кремлем.

В рамках вышеобозначенной концепции выдвигались различные варианты дальнейших действий российских властей, но главным оставалось одно — Москва сделает все, чтобы принудить Лукашенко к сдаче суверенитета страны. Именно поэтому, по мнению местных экспертов и политиков, и начался пересмотр экономических отношений двух стран, в первую очередь в сфере нефтегазового сотрудничества. Вопросы поставок российских нефти и газа в Белоруссию были названы основным рычагом давления на Минск, а абсолютно нелогичные действия белорусских властей в этом направлении якобы только подтверждали тот факт, что происходящее находится не в экономической, а в политической плоскости. Иначе в Белоруссии не могли и до сих пор не могут объяснить, почему Лукашенко отказывается подписывать новые договорённости по нефти и газу, если даже при самом плохом из предлагаемых Россией вариантов они гораздо выгоднее, чем любые другие предложения.

Однако стоит заметить, что послание Владимира Путина полностью спутало планы по дальнейшему нагнетанию ситуации в Белоруссии местной оппозиции, которую прямо или косвенно курируют белорусские силовые структуры. Идея так называемой российской угрозы, которая основывалась на развитии интеграции в рамках СГ с целью сохранения власти Путина, оказалась полностью провальной и не имеющей дальнейшей перспективы для ее поддержания в качестве основной.

Напомним, что, помимо всего прочего, президент РФ предложил внести ряд изменений в российскую конституцию. В том числе речь идет о расширении полномочий Государственной думы, которая сможет утверждать кандидатуры председателя правительства РФ, вице-премьеров и федеральных министров, а также об изменении статуса созданного в 2000 году Государственного совета. Именно последнее можно считать наиболее важным с точки зрения попытки обвинить Владимира Путина в стремлении инкорпорировать Белоруссию в состав РФ. Изменение статуса Госсовета, как считают аналитики, позволит российскому лидеру, уйдя с поста президента, остаться в управлении государством, контролируя наиболее важные сферы действия российского правительства.

Схожая с предложенной Путиным схемой ротация властных полномочий была проведена в Казахстане, где в 2017 году Нурсултан Назарбаев значительно сократил полномочия президента, а правительство сделал ответственным перед парламентом. В марте 2019 года находившийся у власти с 1990 года казахский лидер в обращении к нации объявил, что уходит с президентского поста, при этом сохранив за собой контроль за политической жизнью страны. «Нашими законами я наделен статусом первого президента — „елбасы“ (лидер нации. — EADaily)», — напомнил Назарбаев, который к тому же остался председателем правящей партии «Нур Отан», пожизненным главой Совета безопасности и членом Конституционного совета. «То есть остаюсь с вами, заботы страны и народа остаются моими заботами», — сказал тогда Назарбаев, что многие сравнили с нынешними действиями президента РФ.

В случае если предложенная Владимиром Путиным реформа политической власти в РФ состоится, то вопрос о необходимости реорганизации Союзного государства под интересы российского лидера становится неактуальным. Поэтому и дальнейшее обсуждение «проблемы-2024» в контексте защиты независимости Белоруссии должно, по сути, стать бессмысленным. Однако на практике оказалось, что в среде белорусской оппозиции не смогли смириться с тем, что их идефикс оказался провальным. При этом оппоненты Лукашенко фактически разделились на два лагеря.

С одной стороны, было заявлено о том, что произошедшее 15 января не меняет для Белоруссии ничего и Москва продолжит «дожимать» Минск по вопросу дальнейшей интеграции на своих условиях. Так, по словам руководителя Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсения Сивицкого, Кремль окончательно определится по поводу сценария сохранения власти только после 2022 года, а до того времени Белоруссия «все равно будет оставаться в кремлевской повестке дня одним из приоритетов». «В Москве очень переживают, что в среднесрочной перспективе (в ближайшие 5−10 лет) РФ может потерять влияние на Белоруссию, поэтому хотят превентивно закрепить свое влияние, чтобы избежать повторения ситуации с Украиной», — заявил он, подчеркнув, что из-за нынешнего отказа Минска от интеграции в РФ «будут прорабатываться и другие планы, возможно менее дружественные, предполагающие более активное вмешательство во внутренние дела Белоруссии, в том числе и силового плана».

В свою очередь, еще один оппозиционный и прозападный эксперт Александр Класковский также считает, что «Москва вряд ли ослабит внимание к Белоруссии в принципе, в стратегическом плане». По его мнению, «не факт, что на сценарии продления власти Путина через поглощение соседнего государства поставлен крест», а российский лидер будет по-прежнему заниматься «собиранием земель», так как это «добавит популярности у электората любому московскому правителю в любое время».

«При любом руководстве Кремлю крайне важно, чтобы из соображений национальной безопасности земля Белоруссии оставалась его стратегическим плацдармом, зоной если не господства, то мощного влияния… В идеале (с точки зрения Кремля) эту территорию хорошо бы просто прибрать к рукам, сделать каким-нибудь Северо-Западным федеральным округом. Но учитывая сопротивление материала и возможные проблемы на международной арене, пока — это мы продолжаем проговаривать логику тамошних стратегов — неплохо хотя бы связать по рукам и ногам, а в среднесрочной перспективе — превратить в вассальное, марионеточное государство», — заявил Класковский.

И такой точки зрения, основанной на голословных измышлениях наиболее одиозных политиков-националистов, в Белоруссии по-прежнему придерживается определенная часть населения.

С другой стороны, в белорусском медийном пространстве стали появляться заявления о том, что Путин все-таки решил «отвязаться от Белоруссии». Так, по мнению политолога Александра Федуты, Белоруссия перестала участвовать в сценарии транзита власти в России.

«Для нее роль не предусмотрена. Разве что в роли боксерской груши, на которой премьер, назначенный Путиным Владимиром Владимировичем, сможет отрабатывать удар. Как сам Путин Владимир Владимирович отрабатывал удар на Чечне. Нет, обстреливать нас не будут. Но бить будут больно. Экономически», — заявил он.

При этом Федута отмечает, что «теперь никому не пожалуешься на то, что РФ таким образом пытается лишить нас суверенитета, потому что возникает вопрос „А на фига это РФ теперь надо?“».

В схожей манере высказался и обозреватель интернет-портала tut.by Артем Шрайбман, которого многие связывают с группой, контролируемой главой внешнеполитического ведомства республики Владимиром Макеем. По его мнению, последние события в РФ — «хорошие новости для белорусского суверенитета».

«Теперь Кремль будет тратить больше внимания и энергии на внутреннюю политику. На внешнеполитические мелочи, вроде нас с нашей интеграцией, остается намного меньше времени и интереса. Перезагрузка российского правительства, которое и вело рабочую группу с Белоруссией, еще дальше откладывает перспективы каких-то „дорожных карт“», — отметил он, добавив, что в сложившейся ситуации «рыночные отношения с Россией больше не вопрос выбора» для белорусского руководства.

Несмотря на разделение мнений аналитиков относительно дальнейших планов РФ по интеграции с Белоруссией, все они сходятся в одном: экономическое будущее республики после событий середины января стало еще более туманным. Особенно на фоне смены в РФ правительства. Отмечается, что теперь главным вопросом в процессе обсуждения вариантов дальнейшего сближения двух стран будет урезание всех форм необоснованной экономической поддержки Минска. То, что еще в прошлом году казалось белорусским властям немыслимым, особенно после отзыва из Белоруссии бывшего посла РФ Михаила Бабича, теперь становится абсолютно реальным — РФ окончательно теряет интерес к Минску как к идеологически близкому партнеру и полностью увязывает свои отношения с белорусскими властями с их экономической эффективностью. Такое поведение Кремля аналитики склонны объяснять тем, что в Москве прекрасно понимают бесперспективность существования экономики Белоруссии без рынка РФ и ее энергоносителей, а значит, и невозможность какого-либо кардинального разворота Минска в сторону Запада. При этом прежние отношения с белорусскими властями перестали удовлетворять российскую элиту, где механизмы принятия властных решений окончательно перешли в прагматическое русло. Это означает, что теперь РФ не будет жертвовать своей экономикой ради политических амбиций или идеологических лозунгов, как считают аналитики, инициатором подобных «рыночных» отношений изначально выступала Белоруссия, где всегда заявляли о защите в первую очередь своих экономических интересов.

В итоге необходимо констатировать, что послание Владимира Путина и смена российского правительства вполне могут знаменовать начало нового этапа в белорусско-российских отношениях. Их доминантой станет экономическая эффективность сотрудничества взамен политической целесообразности. Это не означает, что взаимоотношения между странами ухудшатся, а Путин и Лукашенко перестанут общаться. Однако теперь разговор будет строиться на тех принципах, которые ранее предлагала Белоруссия. При этом стоит отметить, что в подобных условиях, когда стороны только начинают переходить к новым условиям игры, можно ожидать продолжения различного рода нефтегазовых, молочных, мясных и прочих «войн», в которых и будет вырабатываться новая модель отношений между странами.

Западная редакция EADaily

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