Когда встречаются египетские и русские гены

Самая красивая девочка России



Published January 19th, 2020 —

Пиа была названа победительницей конкурса собравшего 350 детей со всей России

5-летняя египетская девочка Пиа Хасан была названа «Мисс Ребёнок России»

Пиа — первый египетский ребенок, получивший этот титул, потому что она также имеет российское гражданство, которое она получила от своей матери, пишет египетская газета «Аль-Ахрам».

Российское правительство провело конкурс по отбору самых красивых детей в стране, и, среди 350 детей со всей РФ была номинирована и Пия, она завоевала первое место и стала первой арабской девочкой, получившей эту награду.

Отец ребенка, Хамди Хасан, сказал в заявлении «Аль-Ахрам», что он женат на русской женщине в течение нескольких лет, и Бог дал ему очень красивую девочку, Пию. Когда ей исполнилось четыре года и она начала говорить, ее выбрали для показа в рекламе на российском телевидении.

Он продолжил: «Когда люди видят её, она привлекает всеобщее внимание, особенно то что она очень красивая и обладает египетским чувством юмора, когда говорит».

Отец девушки, который работает в сфере туризма, говорит, что его дочь прибудет в Шарм-эш-Шейх, Египет, 25 января.

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