Le Figaro (Франция): Мишустин — технократический козырь Путина

Газета «Коммерсант» назвала случившееся «январской революцией», прелюдией к большим переменам. Новость о конституционных реформах и неожиданная отставка правительства Дмитрия Медведева подтвердили в среду решающую роль Путина на российской политической сцене. На первый план вышло новое лицо: новый премьер Михаил Мишустин, чья кандидатура была одобрена в четверг «Единой Россией» и Думой, а затем утверждена президентом. Этот мало кому известный человек всего за несколько часов занял видное место на шахматной доске российского лидера, которому приписывают намерение остаться у власти по окончанию четвертого и последнего срока в 2024 году.

Малоизвестный, но отнюдь не новичок: Михаил Мишустин вот уже десять лет возглавляет Федеральную налоговую службу, которой посвятил значительную часть своей карьеры. Этот москвич и выпускник Московского станкоинструментального института поступил на госслужбу в 1998 году в качестве помощника руководителя Государственной налоговой службы, а затем — замминистра по налогам и сборам. В 2004 году он возглавил Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости, а позднее — Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами, которые были сформированы для привлечения иностранных инвестиций. После недолгой работы в частном секторе на должности директора инвестиционного фонда UFG Asset Management он вернулся в 2010 году на госслужбу, где ему была поручена глубокая модернизация налогового ведомства.

В целом, типичный пример «серого» технократа, чьи результаты тем не менее были признаны блестящими, а методы — эффективными. «Он создал лучшую в мире систему налоговых сборов», — воодушевленно рассказывал государственный телеканал «Россия 24» сразу же после новости о его назначении. Такая, наверное, излишне рьяная похвала все же свидетельствует о переменах в администрации, которая долгое время была крайне медлительной и неэффективной. В ноябрьском интервью «Коммерсанту» он в частности подчеркивал, что сумел сократить «налоговый разрыв по НДС» (разница между ожидаемыми и реальными поступлениями) до 0,6% (в Европе он составляет порядка 10%): «С РФ берут пример, к нам приезжают учиться».

Для модернизации ФНС Мишустин сделал ставку на цифровые технологии, которые также являются приоритетом для Владимира Путина. В конце 2018 года его ведомство объявило о формировании («для повышения эффективности») централизованной базы данных о российских гражданах, которые доступны всем другим ведомствам. Он создал «Большого брата»? «Налоговой известно о бизнесе и гражданах больше, чем мы можем представить. Мишустин понимает, что данные — это все», — считает Кирилл Никитин из бизнес-ассоциации «Деловая Россия».

В июле пришедший взять у Мишустина интервью журналист «Файненшнл Таймс» был безмерно удивлен, когда тот после нажатия всего нескольких клавиш назвал ему цену выпитого тем накануне кофе в отеле и время покупки… «Мы можем увидеть все, что было куплено, где угодно в России», — с улыбкой заявил Мишустин, который, как поговаривают, едва не стал министром цифрового развития в 2018 году. В глазах Владимира Путина все это играет на руку этому долгое время остававшемуся в тени человеку.

Кроме того, Мишустина объединяет с главой государства страсть к хоккею. Он входит в наблюдательный совет ЦСКА и не раз выходил на лед вместе с российским лидером, в том числе в рамках ежегодного «звездного» матча в Сочи.

Отец троих детей входит, по данным Forbes, в список 100 самых высокооплачиваемых российских госслужащих: 23 миллиона рублей. Его супруга, о которой имеется крайне мало сведений, занимает, по сведениям все того же издания, 9 место среди самых высокооплачиваемых чиновниц с годовым доходом в 160 миллионов рублей.

Мишустин становится преемником растерявшего весь блеск премьера. Рейтинги занимающего пост с 2012 года Дмитрия Медведева колеблются между 30% и 38%. В представлении россиян он ассоциируется с падением доходов. «Держитесь!», — говорил им глава правительства. Эти пустые слова стали настоящей крылатой фразой. Мишустину же предстоит обратить тенденцию вспять. В его первых заявлениях он упомянул «социальную справедливость».

Застой в доходах населения является причиной подспудного недовольства, о котором прекрасно известно Путину. По данным ВЦИОМ, 52% россиян считают, что худшее в экономическом плане еще только впереди. Кремль нацелен на экономический рост в 5% вместо нынешних 1,2% (по данным Всемирного банка). Слабый рост и медлительность реформ были двумя главными упреками в адрес Медведева. Как отмечают «Ведомости», на Мишустина ляжет реализация путинской программы, проектов на сумму в 26 триллионов рублей к 2024 году. Самое главное, без ущерба для планов российского лидера.

Ален Барлюэ

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