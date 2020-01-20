Возвращение гоблинов из Кентукки

Для начала небольшой экскурс в 1955 год, в городок Хопкинсвилл, штат Кунтукки. В ночь с 21 на 22 августа ферма семьи Саттон была атакована странными большеухими карликами — то ли пришельцами, то ли созданиями из иного мира.

Этот случай был очень хорошо задокументирован, подробнее о нем можно прочитать в нашей статье "Нападение странных существ на ферму Саттонов". Агрессивные "гоблины" с голым безволосым телом делали попытки расцарапать людей своими острыми когтями и бегали по крыше дома, до ужаса напугав всю семью. Их пытались отпугнуть, стреляя в них из ружья, но ни одно существо не было ранено или убито.

Исчезли эти "гоблины" лишь под утро и больше в этих местах их никогда не видели. До 2012 года…

В 2012 году администраторы американского сайта о паранормальных явлениях "Week in Weird" получили письмо от жителя штата Кентукки, в котором он рассказывал о том, что его дом вот уже некоторое время терроризируют трехпалые карлики, выходящие из пещеры неподалеку.

К письму прилагалось несколько неясных ночных фотографий, но также вполне четкие фотографии трехпалых отпечатков ног этих существ.

"Привет, меня зовут Дэвид. Я получил ваши контакты от своего знакомого, который уверял, что вы разбираетесь в подобных вещах. Последние 6 месяцев я живут в сельском доме на границе Западной Вирджинии и Кентукки и на мою семью по ночам пытаются нападать странные существа, которых я считаю пришельцами.

Эти существа имеют рост и параметры как у маленького ребенка, за исключением того, что у них рты без губ и огромные масляно блестящие темные глаза. Они пугают моих детей, смотря в их спальни через окно, издают щебечущие звуки и активно пытаются проникнуть в наш дом по ночам. В прошлом месяце они похитили мою собаку. Я пытался связываться с полицией, но они уверяют, что это просто дикие животные и отправляют меня в иные комиссии.

Я уверен, что эти существа выходят из заброшенной шахты, которая находится на краю моей земли. Хотя у меня есть оружие, я слишком напуган, чтобы пойти в эту шахту в одиночку и я не могу убедить своего друга пойти вместе со мной. Я также уверен, что единственный выход из моей ситуации, это завалить вход в эту шахту. Я думаю, что вы можете помочь мне, я посылаю вам доказательства того, что эти существа не дикие животные и жду от вас как можно более быстрого ответа".

Трехпалые отпечатки "гоблинов"

В письме кроме обратного адреса был указан электронный адрес и администрация сайта связалась с автором и попросила у него более подробные описания. Дэвид ответил, что его ферма находится неподалеку от городка Хелльер в округе Пайк (в этом округе очень много шахт по добыче угля, в том числе заброшенных).

Первые странности он начал замечать еще в декабре 2011 года, когда заметил на свежевыпавшем снегу странные следы, совсем не похожие на отпечатки лап местных зверей. По его словам следы скорее напоминали отпечатки пальцев человеческой стопы, только без пятки.

Сначала Дэвид думал, что их оставляет одно существо, но потом отпечатков стало больше и было ясно, что их как минмиум несколько. Также Дэвид поначалу думал, что это кто-то из местных фермеров пытается таким образом "запугать новичка".

Потом появилась проблема с собакой, с наступлением темноты пес Дэвида начал становиться возбужденным и все лаял и лаял в темноту, пока его не заводили в помещение. А потом кто-то начал лазать по надворным постройкам, открывать двери сараев и похищать разные вещи, в том числе старые игрушки. Дэвид обращался в полицию, но ущерб был таким незначительным, что там даже не стали заводить дело о краже.

На вторую неделю пребывания семьи Дэвида в этом доме, дети Дэвида начали говорить о "детях без волос". Когда жена Дэвида стала расспрашивать их об этих детях, они рассказали, что видели их ночью играющих во дворе дома. Дэвид спрашивал. на что были похожи эти "дети" и ему отвечали, что они "были лысыми как дедушка и были вообще без одежды". В тот же день Дэвид обнаружил рождественский венок, который ранее висел на двери дома, разломанным и засунутым в их почтовый ящик.

Чтобы справиться с незваными гостями, Дэвид купил и установил системы сигнализации, которая бы включалась при движении. После этого стало тихо, но в феврале 2012 года дети Дэвида сказали, что снова видели ночью "лысых детей".

"Однажды ночью меня разбудил громкий крик моей дочери и я бросился в ее спальню вместе с моей женой. Когда мы успокоили дочь, она стала говорить, что "лысые дети" заглядывали в ее окно и пытались открыть это окно. С тех пор моя дочь больше не спала в этой комнате. Я вызвал полицию и они пообещали прислать полицейского, чтобы он все осмотрел возле дома".

Дэвид пояснил полицейскому о своих наблюдениях и о рассказах дочери. Под окном детской спальни была найдена поврежденная земля, однако офицер больше не обнаружил ничего подозрительного. Сам же Дэвид в последующие дни каждый день находил возле своего дома странные вещи: пятна на окнах, камни, которые кто-то притащил на дорожку, дырки в сетке на входной двери.

"А в среду 7 марта я сам лично наконец заметил этих "лысых детей". Лай собаки разбудил меня около 1:30 ночи и я увидел, что за окном горит лампочка световой сигнализации. Я подошел к кухонному окну и успел увидеть, как чья-то тень метнулась через мой газон. Потом собака стала топтаться возле двери на задний двор и я услышал с той стороны звуки, словно кто-то царапает дерево.

Я в ответ сильно постучал в окно и громко крикнул, чтобы вспугнуть "гостей", после чего услышал как громко хлопнула сетчатая передняя дверь и потом я услышал их "щебетание". Это звучало немного похоже на звуки скунса, но куда более гортаннее. Потом судя по теням, я понял, что их тут находится как минимум двое, а потом углом глаза я заметил одну фигурку.

Это была невысокая гуманоидная фигурка с болезненно бледной кожей и ростом около метра. Существо стояло чуть в стороне от окна, в которое я смотрел и вероятно оно пришло сюда от сарая. На лице было хорошо видно лишь огромные круглые глаза, похожие на глаза птицы. Носа не было, вместо рта узкая щель. Именно это существо издавало своим ртом то самое "щебетание" и оно точно не было диким животным и не было ребенком. Потом оно убежало прочь в сторону леса, где стояли другие такие же существа.

Позже в один из вечером моя собака пропала и когда я пошел искать ее (днем), я заметил несколько своих пропавших из сарая вещей, которые валялись на земле возле входа в заброшенную шахту. Я не осмелился войти внутрь".

После этого Дэвид присылал по почте еще два письма, в том числе с новыми отпечатками трехпалых следов, которые по его словам вели от его дома через лес к той самой пещере. Но потом он перестал писать вообще и больше не отвечал.

Администрация сайта пыталась выяснить от полиции округа Пайк, правда ли, что они получали похожие вызовы о преследовании странных существ на одной из ферм. В ответ они получили, что нечто похоже и правда было, но более подробный ответ дать отказались.

Администрация сайта пыталась в 2015 году еще раз написать Дэвиду на его электронный адрес, но письмо вернулось обратно с пометкой, что этот адрес удален. Так и осталось загадкой, что это такое было, мистификация или реальный случай. Может быть Дэвида кто-то запугал? Или он сам напугался, что его выдумку раскроют?

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