Маленькое фиолетовое существо в лохмотьях приходило по ночам к детям

"У них был большой частный дом и я в первый раз получил свою отдельную комнату. Я впервые мог спать без риска проснуться от плача брата в соседней кровати и не мешая родителям.

Моя комната находилась прямо над крыльцом и мне поначалу было непривычно спать одному и даже страшновато, поэтому бабушка и дедушка поставили мне в комнату ночник. Он проецировал на потолок различные фигурки из мультфильмов и поэтому я ничего не боялся и в первую же ночь быстро заснул.

Спустя некоторое время я проснулся от непонятного звука, шедшего из угла. Этот звук напоминал словно кто-то быстро-быстро говорит какую-то скороговорку. Я сел в постели и тут же заметил маленькое существо фиолетового цвета, похожее на гоблина, которое приплясывало вокруг моего ночника.

Глаза у него были очень большие и с желтовато-белым свечением. Они показались мне похожими на электролампочки. Я сказал вслух "Что ты делаешь?", а это существо меня услышало и вроде бы немного напугалось. Одето оно было в какие-то лохмотья, но не казалось мне страшным или опасным.

После этого мы начали разговаривать с ним. Я не помню конкретно о чем мы говорили, но помню, что существо было дружелюбным, еще помню. что я хотел танцевать с ним тоже, но он попросил меня сидеть в кровати и не подходить к нему. Еще помню, что мы рассказывали о снах.

А потом он сказал мне свое имя. Оно звучало как Обескин. А потом он ушел, взобралось на подоконник, шагнул прямо в стекло и… слился с ним, как капли воды сливаются с другими каплями. Я еще мог видеть некоторое время что-то в стекле, похожее на его горящие глаза.

Потом внезапно оказалось, что уже утро и я выбежал из своей комнаты и побежал к родителям, чтобы все им рассказать. Но они сказали, что мне просто приснился сон и я поверил в этом. Я в целом никогда не верил в сверхъестественные вещи и я потом больше не просыпался ночью и не видел этого Обескина.

Прошло несколько лет и мне исполнилось восемь. Мы к тому времени уже жили в другом доме, но на летние каникулы снова приехали в дом бабушки и дедушки. Только теперь я спал в другой комнате с братом, а в моей комнате спали теперь мои сестры, которым было 3 и 5 лет. В какой-то момент 5-летняя сестра заболела, у нее начался приступ астмы, и она в ту ночь ушла спать на кровати родителей, а 3-летняя сестра осталась ночевать одна.

На утро все было как обычно, за исключением того, что моя трехлетняя сестра не спустилась к утреннему завтраку. Оказалось, что она все еще спит у себя в комнате. что было странным. А когда мама пошла выяснять, почему она все еще спит, она вернулась бледная как полотно. Оказывается сестра сказала ей, что она очень устала, потому что "всю ночь играла с маленьким человечком".

Мои родители тут же вспомнили о том, что я рассказывал им о маленьком человечке, когда мне было столько же лет, как и сестре. И что я тоже всю ночь до самого утра провел в беседе с этим человечком. Потом я спросил сестру, говорил ли этот человечек как его зовут, но она сказала, что не помнит этого.

Все это было очень странным, потому что это нельзя было списать на ее воображение, она никогда не слышала историй о маленьком человечке из той комнаты, потому что она тогда еще даже не родилась, а родители об этом никогда не рассказывали. Поэтому теперь я был вынужден поверить в сверхъестественные вещи".

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