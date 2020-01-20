Гривна к доллару подешевела до 24,25 грн/$

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 20 января.

Гривна к доллару США подешевела на 16 копеек – с 24,09 грн/$ до 24,25 грн/$.

Курс гривны к евро ослаб на четыре копейки – с 26,90 грн/€ до 26,94 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю снизился с 3,91 грн / 10 руб. до 3,95 грн / 10 руб.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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