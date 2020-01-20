Сербский митрополит потребовал от властей Черногории отменить закон о церквях

Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий (Радович) отказался от переговоров с властями Черногории, пока спорный закон о религиозных объединениях остается в силе.

«Если он это называет политическим собранием, тогда он не знает, что церковное, а что политическое, и это неудивительно, потому что сам не крещен», – сообщил владыка Амфилохий, комментируя слова президента Черногории Мило Джукановича, который упрекнул СПЦ в политизации вопроса и призвал к переговорам о применении закона, который категорически отказался отозвать.

«А то, что он призывает разговаривать о законе, то народ здесь сегодня сказал свое слово: это не закон, а беззаконие и отъем святынь», – приводит его слова РИА «Новости».

«Как нам разговаривать о лжи и несправедливости, стыде и позоре Черногории? Самое постыдное, что произошло в Черногории – этот закон. Не можем разговаривать об этом так, как он (президент Мило Джуканович) хочет», – подчеркнул сербский архиерей.

В воскресенье десятки тысяч православных верующих участвовали в праздновании Богоявления и молебнах и шествиях по всей Черногории. Традиционные заплывы за крестом проходили не только в реках и озерах, но и в Адриатическом море. Торжества возглавил владыка Амфилохий, который призвал руководство страны «креститься и быть со своим народом».

В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон, который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской «автокефальной» церкви.

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл призвал верующих выразить поддержку и писать письма духовенству Сербской православной церкви в Черногории. РПЦ призвала все поместные церкви выступить с поддержкой канонической Сербской православной церкви в Черногории.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент РФ Владимир Путин – сильный политик, спорить с этим могут лишь глупцы, сообщил лидер Чехии Милош Земан. «Президент Путин, бесспорно, сильная политическая личность. Этот факт не оспаривает никто, кроме нескольких глупцов. К слову сказать, (канцлер ФРГ) Ангела Меркель его недавно вновь посетила в Москве. И это она сделала уже в 15 раз, если не […]