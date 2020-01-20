Абэ заявил о намерении добиваться подписания мирного договора с Россией

Японское правительство намерено добиваться решения территориального вопроса и подписания мирного договора с Россией, сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ.
«Мы решим территориальную проблему и подпишем мирный договор. Мы идем к этому без малейших колебаний. Я преисполнен решимости достичь такой цели вместе с президентом (России Владимиром Путиным», – сообщил Абэ, передает ТАСС.
В декабре Абэ выразил надежду на то, что вопрос о южной части Курильских островов в скором времени решится на основе «нового подхода».
Тем временем японские СМИ возложили на США ответственность за провал мирных переговоров с СССР.
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