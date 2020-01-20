Смартфон Pocophone F2 Lite впервые показали на «живых» фото

Недавно в Сети появились первые «живые» фото смартфон Pocophone F2 Lite от китайского технологического гиганта Xiaomi. Некоторые инсайдеры утверждают, что данное устройство может стать первым самостоятельным представителем бренда Poco, хотя ранее им называли другую ожидаемую модель производителя — F2.

Согласно данным, которые можно увидеть благодаря «живым изображениям», Pocophone F2 Lite работает на базе процессора Snapdragon 765. Разработчики предусмотрели 6 ГБ ОЗУ и ёмкую аккумуляторную батарею на 5000 мА/ч. Ранее сообщалось, что в смартфоне будет камера с высоким разрешением, то есть, с датчиком на 48 либо 64 Мп. Относительно вида тыльной стороны корпуса пока ничего неизвестно, но вот «фронталку» можно заметить в каплевидном вырезе в верхней части дисплея.

Дату появления Pocophone F2 Lite на рынке компания-производитель пока не комментирует, и при этом даже нет точной информации о том, выйдет ли вообще данная модель в серийное производство. Однако эксперты прогнозируют, что в случае появления смартфона в продаже, его стоимость с большой вероятностью может оказаться ниже, чем была изначально у модели Pocophone F1.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент РФ Владимир Путин – сильный политик, спорить с этим могут лишь глупцы, сообщил лидер Чехии Милош Земан. «Президент Путин, бесспорно, сильная политическая личность. Этот факт не оспаривает никто, кроме нескольких глупцов. К слову сказать, (канцлер ФРГ) Ангела Меркель его недавно вновь посетила в Москве. И это она сделала уже в 15 раз, если не […]