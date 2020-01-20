Усы американского посла напомнили жителям Южной Кореи о японском колониализме

Усы американского посла в Сеуле Гарри Харриса не пришлись по душе гражданам Южной Кореи, напомнив им о временах японского колониального правления, пишет Le Monde. Как отмечает издание, популярности дипломату не прибавляет и его наполовину японское происхождение, ни слепое следование политике Дональда Трампа в отношении полуострова.



Reuters

Напрасно посол США в Юной Корее Гарри Харрис пытался в ходе пресс-конференции 16 января обратить в шутку историю со своими усами — она продолжает свидетельствовать о недовольстве в адрес США, царящем в стране с момента назначения дипломата на пост в июле 2018 года, пишет Le Monde. Как поясняет издание, усы посла формы «шеврон» напоминают корейским интернет-пользователям о восьми генерал-губернаторах, «железной рукой» правивших этой территорией во времена японского колониализма (1910 —1945 гг).

Как отмечает газета, внешность господина Харриса, в частности, имеет сильное сходство с маршалом Хасэгавой Ёсимити, генерал-губернатором полуострова в 1916 —1919 годах, печально известным, благодаря жестокому подавлению восстания движения за независимость Кореи 1 марта 1919 года. По словам издания, предубеждение против американского посла усиливается его происхождением: дипломат родился в окрестностях Токио в семье американского военного и японки.

В ответ на нападки в свой адрес адмирал в отставке и бывший глава Тихоокеанского командования ВМС США Харрис напомнил, что некоторые борцы за независимость Кореи также носили усы. Помимо этого он пояснил, что отрастил их, чтобы «обозначить разрыв» между карьерой офицера ВМС США и новой жизнью в качестве дипломата. «Я попытался подрасти, но не смог, тогда я попытался помолодеть и снова не смог. При этом отрастить усы я мог, поэтому я так и сделал», — признался посол в ходе своего выступления на пресс-конференции. «Я тот, кто я есть», — заявил дипломат, подчеркнув, что принимает каждое своё решение в качестве американского посла в Корее, а не японского посла США в Корее.

Как замечает издание, этого объяснения оказалось недостаточно: нелюбовь к дипломату продолжается. Помимо прочего, Харрис, назначенный на пост посла президентом США Дональдом Трампом, яростно защищает политику главы Белого дома в отношении полуострова. Так, дипломат подталкивал Сеул к возобновлению переговоров с Токио и разделяет желание Трампа заставить Сеул в четыре раза увеличить расходы на содержание 28 тыс. американских солдат, находящихся на южной части полуострова.

В декабре 2019 года в Сеуле даже прошла демонстрация, участники которой высмеивали «недипломатичные» усы американского посла и хотели обезглавить олицетворяющее его чучело, однако отказались от этой идеи после вмешательства полиции.

Обострению критики в адрес посла способствовала и его недавняя стычка с администрацией южнокорейского президента Мун Чже Ина. 17 января представители президента сочли «совершенно неуместным» предложение Харриса, согласно которому Сеул должен просить разрешения Вашингтона на посещение жителями Южной Кореи туристического региона Кымгансан в КНДР. Администрация Мун Чже Инв увидела в этом заявлении покушение на суверенитет страны. С этим мнением согласился и депутат правящей «Совместной демократической партии» Сон Ен Гиль. Он вновь сравнил Харриса с японскими генерал-губернаторами и назвал отношение дипломата «неподобающим для посла».

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