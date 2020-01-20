Bild — всё меньше добровольцев идут служить в бундесвер

Не лучшее состояние немецкой армии сказывается на числе добровольцев в её рядах, пишет Bild. В 2019 году на добровольной службе в бундесвере числилось 8 тыс. человек. Ещё в 2015 году эта цифра составляла 10 тыс. Отмечается, что немецкая армия испытывает серьёзный недостаток молодых кадров.



Reuters

Негативные отзывы в прессе, некачественное вооружение и постоянные споры о военных операциях: неудивительно, что всё меньше добровольцев желают поступить на службу в бундесвер, пишет Bild.

В 2019 году на добровольной службе в немецкой армии числилось 8 тыс. человек: это на 400 меньше, чем в предыдущем году, отмечает издание. Негативная тенденция продолжается с 2015 года, когда на добровольной службе состояло 10 тыс. человек.

По словам пресс-секретаря бундесвера, какая-то часть кандидатов в добровольцы могла сменить свой выбор в пользу контрактной службы. Как отмечает Bild, число контрактников в 2019 году вправду возросло: со 120 тыс. в 2018 году до 121 400.

Издание пишет, что сейчас бундесвер испытывает серьёзную нехватку молодых кадров. Недавно стало известно, что из-за недостаточного количества персонала, должности в немецкой армии будут заниматься в соответствии с их важностью и функциями. По словам уполномоченного бундестага по вопросам обороны Ханса-Петера Бартельса, почти 350 различных подразделений бундесвера страдают от недостатка кадров.

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