Четверо россиян заживо сварились в пермском отеле из-за аварии

20.01.2020, 7:58, Разное

В одном из пермских хостелов на улице Советской Армии минувшей ночью произошла трагедия. Из-за прорыва трубы в помещения гостиницы хлынула горячая вода, сообщает телеканал «Царьград».

СМИ сообщают, что во время происшествия в них находились несколько людей. Они спали. В результате четверо человек буквально сварились заживо в кипятке, еще трое были доставлены в больницы с ожогами. Как пишет Ura.ru, вскоре количество жертв увеличилось до пяти – возможно, один из пострадавших скончался в медучреждении. Что стало причиной прорыва трубы – пока неизвестно. 



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