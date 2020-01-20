Глава РФС раскритиковал идею расширения РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев раскритиковал планы расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд, заявив, что эта мера вряд ли решит насущные проблемы лиги.

«Для большинства клубов премьер-лиги весь сезон состоит из 31-32 игр. Этого слишком мало, чтобы быть конкурентоспособными: все клубы из ведущих европейских лиг проводят гораздо большее количество матчей. Если говорить об интенсивности нашего футбола, то мы смотрим цифры и видим, что большинство матчей премьер-лиги уступают по интенсивности играм в европейских чемпионатах. Именно по этим двум причинам обсуждалась реформа лиги. Я не уверен, что простое арифметическое увеличение команд и, соответственно, игр в РПЛ решит эти проблемы», – передает РИА «Новости» слова Алаева.

Он добавил, что нельзя переформатировать турнир таким образом, подобные изменения, отметил он, затронут Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ), а также Кубок России.

«Необходимо проанализировать и рассмотреть изменение всей пирамиды, и только после этого принимать решение о расширении РПЛ. А сейчас речь, как вы заметили, идет уже о сезоне-2020/21. Я никогда не был сторонником изменений правил по ходу соревнования. Лично для меня непонятно, как, отыграв 19 туров, мы собираемся менять регламент и нарушить систему обмена сразу в трех лигах», – добавил Алаев.

По его словам, для расширения РПЛ до 18 команд требуется наличие как минимум 25 клубов высокого уровня.

«Каждый год РФС проводит лицензирование, мы хорошо представляем положение дел, финансовую ситуацию, и можем с сожалением констатировать: на данный момент экономической базы для такой реформы у нас нет», – сказал он.

Напомним, в четверг гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что на заседании общего собрания Российской премьер-лиги (РПЛ) большинство представителей футбольных клубов проголосовали за увеличение числа участников чемпионата с 16 до 18 команд.





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