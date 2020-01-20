Новый коронавирус достиг Южной Кореи

В Южной Корее заявили о первом подтвержденном случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, сообщили СМИ.
Китаянка, прибывшая в аэропорт Сеула, страдала лихорадкой и испытывала респираторные проблемы. Обследование дало положительный результат на новый тип коронавируса, передает RT со ссылкой на «Ренхап».
На прошлой неделе она ездила в китайский город Ухань в провинции Хубэй.
Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибли три человека, общее число инфицированных достигло 198.
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