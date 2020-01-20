Рубль стабилизировался по отношению к западным валютам

Российский рубль замедлил снижение по отношению к валютам основных торговых партнеров страны на западе. На прошлой неделе он незначительно подешевел на фоне отставки правительства страны во главе с Дмитрием Медведевым.

Наряду с этим СМИ сообщили, что западные финансисты повышают ставки на увеличение курса рубля в ближайшее время. В частности, повысились спекулятивные ставки на Чикагской товарной бирже. Официальный курс рубля на 20 января 2020 года составляет 61,53 за доллар и 68,54 за евро.

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Последнее: Российский рубль замедлил снижение по отношению к валютам основных торговых партнеров страны на западе. На прошлой неделе он незначительно подешевел на фоне отставки правительства страны во главе с Дмитрием Медведевым. Наряду с этим СМИ сообщили, что западные финансисты повышают ставки на увеличение курса рубля в ближайшее время. В частности, повысились спекулятивные ставки на Чикагской товарной […]