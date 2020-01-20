Принц Гарри прокомментировал решение отказаться от королевских обязанностей

Британский принц Гарри заявил, что решение отойти от исполнения королевских обязанностей далось его не легко, но другого выбора не было.

Выступая перед членами патронируемой им организации Sentebale, принц назвал Великобританию своим домом и местом, которое он любит.

«Когда мы с Меган поженились, мы были в восторге, полны надежды и хотели служить. По этим причинам мне очень грустно, что дошло до этого. Решение, которое я принял – о том, что я и моя жена отойдем (от исполнения обязанностей), не одно из тех, что я принял легко», – сообщил британский принц, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что объявлению о его решении предшествовали многие месяцы переговоров. «Я знаю, что не всегда все делал правильно, но в известном смысле у меня не было другого выбора. Я хочу пояснить, что мы не уходим, мы совершенно точно не покидаем вас. Мы хотели служить королеве, Содружеству и также исполнять обязанности в отношении моих военных ассоциаций, но без государственного финансирования. К сожалению, это было невозможно», – добавил принц Гарри.

Он также поблагодарил свою бабушку – королеву Елизавету II и королевское семейство за поддержку, которую они оказали ему и его супруге в этой ситуации. «Мы совершаем прыжок в неизвестность. Спасибо, что придали мне смелости для того, чтобы я смог пойти на этот шаг», – сказал принц.

Напомним, герцог и герцогиня Сассекские решили сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, стать финансово независимыми и проводить равное количество времени в Великобритании и в Северной Америке. СМИ утверждали, что решение было принято в том числе из-за расизма, который процветает в Великобритании.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о ситуации в королевской семье.

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