Число погибших при прорыве трубы в пермском отеле увеличилось до пяти человек

Число погибших в результате прорыва трубы в отеле в Перми увеличилось до пяти, еще трое госпитализированы, сообщили в пресс-службе МЧС.
«В ходе проведения работ по откачиванию горячей воды и проверке помещений были обнаружены пять погибших, личности устанавливаются», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, еще три человека получили ожоги, они госпитализированы в городскую больницу имени Гринберга.
Как сообщил представитель минздрава Пермского края, подтвердивший гибель пяти человек, в больнице находятся двое пострадавших.
«По уточненным данным погибли пять человек, двое находятся в больнице. Их состояние уточнятся», – сообщил источник.
По данным пресс-службы губернатора региона, информация о происшествии спасателям поступила около 2.00 (00.00 мск).
«Труба прорвалась в гостинице, которая находится на цокольном этаже здания», – пояснили в пресс-службе.
Напомним, ранее в понедельник в пресс-службе губернатора Пермского края сообщили, что четыре человека погибли в отеле в Перми после прорыва трубы отопления, еще трое госпитализированы с ожогами.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Число погибших в результате прорыва трубы в отеле в Перми увеличилось до пяти, еще трое госпитализированы, сообщили в пресс-службе МЧС. «В ходе проведения работ по откачиванию горячей воды и проверке помещений были обнаружены пять погибших, личности устанавливаются», – сообщил источник РИА «Новости». По его словам, еще три человека получили ожоги, они госпитализированы в городскую больницу […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- На Киевской таможне обнаружили контрабанду старинного оружия и мебели из Японии, стоимостью $300 тыс. / 2 декабря
- Автоновости: Стартовали продажи нового седана Hyundai Grandeur / 8 января
- Россияне рассказали об ожиданиях от 2020 года / 13 января
- Адвокат раскритиковал проект закона о домашнем насилии / 29 ноября
- Премьер-министр Польши прокомментировал заявление Путина о пакте Молотова – Риббентропа / 30 декабря
- Рада одобрила законопроект о соответствии деятельности НКРЭКУ требованиям Конституции / 19 декабря
- Сегодня — Украина хочет провести в Донбассе «руксит» / 4 декабря
- Зеленский пригласил журналистов РИА «Новости» и RT в Киев / 10 декабря