Число погибших при прорыве трубы в пермском отеле увеличилось до пяти человек

Число погибших в результате прорыва трубы в отеле в Перми увеличилось до пяти, еще трое госпитализированы, сообщили в пресс-службе МЧС.

«В ходе проведения работ по откачиванию горячей воды и проверке помещений были обнаружены пять погибших, личности устанавливаются», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, еще три человека получили ожоги, они госпитализированы в городскую больницу имени Гринберга.

Как сообщил представитель минздрава Пермского края, подтвердивший гибель пяти человек, в больнице находятся двое пострадавших.

«По уточненным данным погибли пять человек, двое находятся в больнице. Их состояние уточнятся», – сообщил источник.

По данным пресс-службы губернатора региона, информация о происшествии спасателям поступила около 2.00 (00.00 мск).

«Труба прорвалась в гостинице, которая находится на цокольном этаже здания», – пояснили в пресс-службе.

Напомним, ранее в понедельник в пресс-службе губернатора Пермского края сообщили, что четыре человека погибли в отеле в Перми после прорыва трубы отопления, еще трое госпитализированы с ожогами.

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Последнее: Число погибших в результате прорыва трубы в отеле в Перми увеличилось до пяти, еще трое госпитализированы, сообщили в пресс-службе МЧС. «В ходе проведения работ по откачиванию горячей воды и проверке помещений были обнаружены пять погибших, личности устанавливаются», – сообщил источник РИА «Новости». По его словам, еще три человека получили ожоги, они госпитализированы в городскую больницу […]