Башаров отреагировал на запрет своего спектакля на Украине

20.01.2020, 7:26, Новости дня

Актер Марат Башаров прокомментировал срыв своего выступления на спектакле в Запорожье из-за запрета на въезд на Украину.

По словам Башарова, об отмене гастролей из-за решения украинских властей ему сообщил продюсер спектакля Андрей Бутин.

«Мы должны были ехать со спектаклем «Идея Фикс», где мы втроем играем: Марат Башаров, Сергей Колесников и Лариса Удовиченко», – передает РЕН ТВ слова актера.

Он добавил, что гастроли должны были пройти в восьми городах, при этом организаторы выступления в Запорожье сообщили зрителям об отмене спектакля только за 20 минут до его начала.

«Видимо, чтобы деньги не возвращать, не знаю, что там», – отметил Башаров.

Ранее украинская погранслужба сообщила, что четырех актеров из России не пропустили пограничники в аэропорту города Запорожье. При этом в ведомстве не уточнили фамилии артистов, которым отказали во въезде.

Напомним, в среду СМИ сообщили, что на Украине активисты угрожают сорвать спектакль «Идея фикс» с российским актером Маратом Башаровым.



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Последнее: Актер Марат Башаров прокомментировал срыв своего выступления на спектакле в Запорожье из-за запрета на въезд на Украину. По словам Башарова, об отмене гастролей из-за решения украинских властей ему сообщил продюсер спектакля Андрей Бутин. «Мы должны были ехать со спектаклем «Идея Фикс», где мы втроем играем: Марат Башаров, Сергей Колесников и Лариса Удовиченко», – передает РЕН ТВ […]

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