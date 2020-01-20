Украинский эксперт объяснил рост благосостояния россиян

Уровень жизни в РФ в четыре раза выше, чем на Украине, благодаря протекционистской политике российских властей, считает украинский политолог Андрей Головачев.
Как говорится в статье эксперта, опубликованной в издании «Главред», президент РФ Владимир Путин отказался открывать Западу российский рынок и разукрупнять свои основные базовые отрасли. По словам Головачева, власти РФ проводят политику жесткого протекционизма, удерживают старые отрасли в полугосударственной собственности и пытаются создавать новые, передает РИА «Новости».
Он добавил, что рынок Украины уже «вскрыл» Запад через соглашение об ассоциации, которое исключает протекционизм в пользу национальной промышленности.
Эксперт отметил, что для разрешения такой ситуации На Украине должна появиться ответственная элита, способная противостоять диктату Запада и провести жесткую 20-летнюю стратегию новой индустриализации.
Напомним, в субботу экс-премьер, а ныне лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK заявила о начале процесса «ликвидации» Украины. По ее словам, с момента обретения независимости страна попала под внешнее «кураторство», потеряла свою «субъектность» в мире и превратилась в объект, который «все используют, как хотят».
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Последнее: Уровень жизни в РФ в четыре раза выше, чем на Украине, благодаря протекционистской политике российских властей, считает украинский политолог Андрей Головачев. Как говорится в статье эксперта, опубликованной в издании «Главред», президент РФ Владимир Путин отказался открывать Западу российский рынок и разукрупнять свои основные базовые отрасли. По словам Головачева, власти РФ проводят политику жесткого протекционизма, удерживают старые […]
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