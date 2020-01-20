Украинский эксперт объяснил рост благосостояния россиян

20.01.2020, 7:05, Новости дня

Уровень жизни в РФ в четыре раза выше, чем на Украине, благодаря протекционистской политике российских властей, считает украинский политолог Андрей Головачев.

Как говорится в статье эксперта, опубликованной в издании «Главред», президент РФ Владимир Путин отказался открывать Западу российский рынок и разукрупнять свои основные базовые отрасли. По словам Головачева, власти РФ проводят политику жесткого протекционизма, удерживают старые отрасли в полугосударственной собственности и пытаются создавать новые, передает РИА «Новости».

Он добавил, что рынок Украины уже «вскрыл» Запад через соглашение об ассоциации, которое исключает протекционизм в пользу национальной промышленности.

Эксперт отметил, что для разрешения такой ситуации На Украине должна появиться ответственная элита, способная противостоять диктату Запада и провести жесткую 20-летнюю стратегию новой индустриализации.

Напомним, в субботу экс-премьер, а ныне лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в эфире телеканала ZIK заявила о начале процесса «ликвидации» Украины. По ее словам, с момента обретения независимости страна попала под внешнее «кураторство», потеряла свою «субъектность» в мире и превратилась в объект, который «все используют, как хотят».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Уровень жизни в РФ в четыре раза выше, чем на Украине, благодаря протекционистской политике российских властей, считает украинский политолог Андрей Головачев. Как говорится в статье эксперта, опубликованной в издании «Главред», президент РФ Владимир Путин отказался открывать Западу российский рынок и разукрупнять свои основные базовые отрасли. По словам Головачева, власти РФ проводят политику жесткого протекционизма, удерживают старые […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика