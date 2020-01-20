Диабет может провоцировать развитие рака поджелудочной железы

Одним из методов предотвращения рака поджелудочной железы специалисты называют здоровый образ жизни. При этом фактором развития данного вида онкологии может стать диабет, пояснил доктор Фолькер Элленридер, руководитель одной из немецких клиник эндокринологии и гастроэнтерологии.

По словам специалиста, рак поджелудочной железы является одним из наиболее трудноизлечимых типов онкологии. При этом человек способен защититься от опасной болезни, отказавшись от вредных привычек, употребляя здоровую пищу и избегая развития сахарного диабета. Именно последний медики называют «предшественником» рака. Доктор Элленридер констатирует, что у многих 50-летних пациентов за некоторое время до диагностирования онкологии поджелудочной железы выявляли диабет.

В случае с названным видом рака также немалую роль играет наследственность. То есть, если у близких родственников диагностировали онкологию поджелудочной железы, то человеку следует проходить осмотры у специалистов, чтобы своевременно выявить развитие заболевания и применить необходимую терапию, информирует интернет-портал «Слово и Дело».

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Последнее: Одним из методов предотвращения рака поджелудочной железы специалисты называют здоровый образ жизни. При этом фактором развития данного вида онкологии может стать диабет, пояснил доктор Фолькер Элленридер, руководитель одной из немецких клиник эндокринологии и гастроэнтерологии. По словам специалиста, рак поджелудочной железы является одним из наиболее трудноизлечимых типов онкологии. При этом человек способен защититься от опасной болезни, […]