Россия решила проблему валютных расчетов по экспортным оружейным контрактам

20.01.2020, 6:58, Новости дня

Россия начала получать от стран-должников деньги за поставленную ранее военную технику, проблема заключалась в проводке платежей в долларах, сообщил источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

По неофициальным данным, по итогам 2018 года страны-импортеры российского оружия задолжали РФ порядка 3 млрд долларов из-за проблем с переводами валютных платежей.

«У нас были проблемы с перечислениями валюты (долларов) за поставку техники в прошлые годы. Теперь налажена система проводки платежей, мы отходим от доллара и переходим на национальные валюты, в том числе и евро. И это нормально», – сообщил источник РИА «Новости».

В США действует закон «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA), который предусматривает введение санкций против российского ОПК, а также против стран, которые закупают российские вооружения.

В конце ноября гендиректор «Рособороэкспорта» Александр Михеев заявил, что организация за последние 19 лет поставила на экспорт оружие на сумму более 165 млрд долларов и заключила контракты на сумму около 230 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как США заставляют Россию отказываться от доллара.



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Последнее: Россия начала получать от стран-должников деньги за поставленную ранее военную технику, проблема заключалась в проводке платежей в долларах, сообщил источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). По неофициальным данным, по итогам 2018 года страны-импортеры российского оружия задолжали РФ порядка 3 млрд долларов из-за проблем с переводами валютных платежей. «У нас были проблемы с перечислениями валюты (долларов) […]

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