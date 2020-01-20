В одном из отелей Перми из-за прорыва трубы погибли четыре человека

Четыре человека погибли в отеле в Перми после прорыва трубы отопления, еще трое госпитализированы с ожогами, сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.
«Четыре погибших», – цитирует сотрудника пресс-службы губернатора края ТАСС.
По информации властей, прорыв произошел в отеле «Карамель» в Индустриальном районе Перми. На место происшествия выехал губернатор Пермского края Максим Решетников. На месте находятся экстренные службы, дежурит семь бригад скорой помощи.
Напомним, в апреле прошлого года из-за прорыва трубопровода с горячей водой в Петербурге погибла женщина.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Четыре человека погибли в отеле в Перми после прорыва трубы отопления, еще трое госпитализированы с ожогами, сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края. «Четыре погибших», – цитирует сотрудника пресс-службы губернатора края ТАСС. По информации властей, прорыв произошел в отеле «Карамель» в Индустриальном районе Перми. На место происшествия выехал губернатор Пермского края Максим Решетников. На месте находятся […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Боксеры сборной РФ отказались ехать на Олимпиаду без национального флага / 11 декабря
- СК получил доказательство вмешательства Родченкова в базу данных московской лаборатории / 21 декабря
- Юрист: Законодательство о самозащите в РФ весьма неэффективно / 25 ноября
- Соглашение с Газпромом обеспечило руководству «Нафтогаза» премию в 25 млн долларов / 28 декабря
- Умер раненный в голову выстрелом школьник из Нижнего Тагила / 13 января
- Экс-беркутовцев, обвиняемых убийстве майдановцев на Институтской, готовят на обмен с ОРДЛО – СМИ / 23 декабря
- Путину бы не нужна была рациональная причина сбить украинский самолет. Если такая возможность подвернулась, почему бы маньяку этого не сделать? / 10 января
- «Укроборонпром» может попасть под антироссийские санкции США – глава АМКУ / 29 ноября