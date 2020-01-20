Исследователи успешно использовали соль в борьбе с раком

Американские исследователи заявили об успешном применении наночастиц соли для ликвидации онкологических клеток. Соответствующая научная работа была осуществлена сотрудниками Университета Джорджии.

Не секрет, что в последние годы врачи регулярно разрабатывали различные лекарственные препараты для противодействия раку. Тем не менее, в большинстве случаев они негативно воздействовали как на зараженные, так и на здоровые ткани. Ученые из США решили подтвердить собственную гипотезу, согласно которой наночастицы соли являются так называемым «троянским конём», который можно перенаправить внутрь злокачественного образования. В рамках опыта на лабораторных мышах им в опухоли вводили соль, отмечая график роста заболевания.

Оказывается, что хлорид натрия, попадая в пораженный район, подавляет рост метастазов более чем на 65%, по сравнению с теми испытуемыми грызунами, которым вводили соль в виде раствора в аналогичном объеме. Итоги научной работы показали: продукт не только замедляет рак, но и не вредит здоровым клеткам.

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Последнее: Американские исследователи заявили об успешном применении наночастиц соли для ликвидации онкологических клеток. Соответствующая научная работа была осуществлена сотрудниками Университета Джорджии. Не секрет, что в последние годы врачи регулярно разрабатывали различные лекарственные препараты для противодействия раку. Тем не менее, в большинстве случаев они негативно воздействовали как на зараженные, так и на здоровые ткани. Ученые из США […]